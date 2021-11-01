عضو بالفتح: الامارات تقود مؤامرة ضد ميناء الفاو

أعربت عضو تحالف الفتح امل عطية، الاثنين، عن رفضها استثمار ميناء الفاو لصالح الإمارات بهدف إلغاء طريق الحرير، مشيرة إلى أن الامارات تقود مؤامرة ضد الميناء.

وقالت عطية في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مؤامرات وتدخل خارجي للسيطرة على الاقتصاد العراقي”، مشيرة الى أن “إستثمار ميناء الفاو من قبل الامارات مؤامرة يراد من خلالها إلغاء طريق الحرير”.

وأضافت أن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية لا يحق لها إبرام اي عقود مع دول أخرى لحين تشكيل حكومة جديدة”، محذرة من “إحالة المشاريع الاقتصادية إلى شركات استثمارية في ظل حكومة تصريف أعمال يومية”.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري حذر في وقت سابق، من وجود نوايا لإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان .