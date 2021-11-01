محلل سياسي : : الواقع السياسي فرض على التيار التراجع عن “الصدري القح”

اعتبر المحلل السياسي هاشم الكندي , الاثنين , تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الذهاب الى الأغلبية السياسية بانها تراجع عن فكرة ان يكون رئيس الحكومة المقبلة ” صدري قح”, مبينا ان الواقع السياسي فرض على الصدريين التراجع عن ذلك.

وقال الكندي في تصريح صحفي, انه “لا يمكن بأي حال من الاحوال لطرف سياسي شيعي ان يشكل الحكومة وان فكرة التيار بان يكون رئيس الحكومة المقبلة صدري قح قد تراجع عنها التيار خلال تغريدة السيد الصدر امس بالدعوة الى الأغلبية السياسية”.

وأضاف ان “الواقع السياسي يحكم الجميع بأنه لا يمكن ان تنفرد كتلة بتشكيل الحكومة بدون تحالفات أساسية من خلال التفاهمات والاتفاقات”, مرجحا أن “يتحالف التيار الصدري مع الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر”.

وكان زعيم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، امس الاحد، الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية وتأسيس كتلتين نيابيتين احداهما موالاة والأخرى معارضة.