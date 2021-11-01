خشان: الكتلة الصدرية فشلت في التودد للكتل الصغيرة وستكون وحيدة في الدورة المقبلة

كشف النائب السابق والمرشح الفائز حاليا، باسم خشان، الاثنين، بان” الكتلة الصدرية أدركت بان مقاعدها لا تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وقال، خشان، في تصريح ل /المعلومة/، أن” الحكومة المقبلة لن تخرج عن إطار التوافقية بعد فشل التقارب بين الكتلة الصدرية والكتل الأخرى”، لافتا الى انها ادركت بان” 70 مقعد وحتى 100 مقعد لن تشكل أغلبية في البرلمان المقبل”.

ونبه إلى إن” شكل الدورة المقبلة ستكون بقيادة ائتلاف القانون والمتحالفين معه من الكرد والسنة وبقية المكونات مقابل الكتلة الصدرية في الطرف الأخر وحيدة بعد عدم قدرتها على إقناع الشركاء الاقل منها مقاعد بالانضمام إلى تكتلها”.

وأشار الى ان”نهاية الأمر ستكون الحكومة توافقية واستبعد قيام كتلة الأغلبية في البرلمان وبالتالي فان التوافقية هي الخيار الأفضل للشعب العراقي في الوقت الراهن”.

ويرى مراقبون بان، تغريدة زعيم التيار مقتدى الصدر كانت بمثابة التنازل الرسمي عن خيار “القح” التي يدعو لها في لقاءاته السابقة وكتابات وزيره صالح العراقي.