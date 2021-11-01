عضو كتلة صادقون سعد السعدي : دخول الخضراء ورفع التصعيد احد خيارات المتظاهرين

اكدت كتلة صادقون، الاثنين، ان دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء هو قرار يتخذوه المتظاهرين المتواجدين بساحات الاعتصام.

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح ل المعلومة انه “بعد انتهاء المهلة التي أعطاها المتظاهرين لا نعلم ما هي الخطوة القريبة القادمة” مبيناً ان “دخول المنطقة الخضراء ورفع التصعيد هو احد خيارات ساحات التظاهر”.

ولفت الى ان “هناك عدة فعاليات سيقوم بها المتظاهرون مثل وقفات احتجاجية في مناطق متعددة بالإضافة الى بغداد”.

وبين ان ” الخطوات القادمة ستكون اكبر من السابقة ويجب على المفوضية ان تأخذ بمطالب المتظاهرين وتقضي على جميع عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات”.

واكد نائب رئيس مجلس النواب السابق بشير الحداد في وقت سابق، عدم امكانية انهاء التظاهرات دون حلول سياسية بين القوى الشيعية، مبينا ان تدخل المرجعية الدينية العليا يمكن ان يحل الازمة بين الكتل الشيعية ويعيد المتظاهرين لمنازلهم