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المفوضية تعلن عن البدء بعد وفرز محطات ذي قار


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن البدء بعد وفرز محطات محافظة ذي قار، وذلك في سادس أيام حسم ملف الطعون.

وقالت المفوضية في بيان إنها "تعلن البدء بالعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ذي قار، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت، أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة سترفع بعد إكمالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأوضحت المفوضية، أن "يوم غد الثلاثاء، سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة صلاح الدين إضافة إلى المتبقي من محطات ذي قار، أما يوم الأربعاء فسيجري فيه عد وفرز محطات محافظة البصرة".

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