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النزاهة تضبط مُخالفات بعقد قيمته أكثر من 5 ملايين دولار في ميسان


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة إحالة أحد المشاريع في مُحافظة ميسان، مُبيّنةً أنَّ كلفة المشروع تجاوزت خمسة ملايين دولار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة تشغيل حقول نفط ميسان؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّن من ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بمُناقصة إحالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بمشروع إنشاء جدارٍ (كونكريتيٍّ) مُضادٍّ للانفجار في شركة (سينوك) الصينيَّـة في المحافظة؛ لوجود مُخالفاتٍ في الإحالة".

وأضافت الدائرة أنَّ "التحرِّيات الأوليَّة قادت إلى ارتكاب لجان الإحالة والتحليل الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته ( 5,281,000) ملايين دولارٍ مُخالفاتٍ في إحالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بالمشروع المُحال من قبل هيئة تشغيل حقول نفط ميسان على شركة مُقالاوتٍ أهليَّـةٍ".

واشارت الى "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه على محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان،لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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