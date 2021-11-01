ارتفاع حالات التسمم في ميسان ووفاة شاب خلال 24 ساعة

كشف مدير اعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالات التسمم في المحافظة، فيما اكد وفاة شاب إثر مضاعفات حالته.

وقال الكناني في حديث صحفي انه "في الساعة الثانية من ظهر امس الاحد، استقبلت اقسام الطوارئ في مستشفى الشهيد الصدر حالات تسمم عذائي، تمثلت بالتقيؤ والاسهال والمغص المعوي".

واضاف، ان "دائرة صحة ميسان قامت باجراء اللازم للحالات المصابة بالتسمم، وتشكيل لجنة من قبل دائرة صحة ميسان متمثل بقسم الصحة العامة وقسم العمليات".

واشار الكناني الى، انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الاسباب"، لافتا الى ان "حالات التسمم تجاوزت الـ124 حالة". ولفت الى ان "دائرة صحة ميسان رصدت مطعمين تسببن بتلك الحالات"، مشيرا الى "شاب عمره 33 عام توفي إثر تعرضه للتسمم".

وكانت السلطات في محافظة ميسان، قد أغلقت، أمس الأحد، عدداً من المطاعم بعد إصابة 46 شخصاً بتسمم غذائي.