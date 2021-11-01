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تسمم 46 شخصاً في ميسان


أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسمم 46 شخصاً في المحافظة.

وقالت دائرة الصحة في بيان، إن "طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان استقبلت ومنذ الساعة 2 ظهرا من يوم امس 46 حالة تسمم غذائي حيث توجهت عجلات الاسعاف لنقل الحالات الى المستشفى وتم اجراء الفحص الاولى للمصابين يعانون من اسهال وتقيؤ ومغص معوي".

وأضافت أن "علي محمود العلاق مدير عام صحة ميسان وجه قسم العمليات الطبية وقسم الصحة العامة بالتوجه وتشكيل فريق من الرقابة الصحية الى طوارى المستشفى لمعاينة الحالات والتحري عن مصادر التسمم او التلوث واخذ نماذج وبالتنسيق مع الامن الوطني".

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، أن "جهاز الامن الوطني وصحة ميسان يغلقون عدداً من المطاعم في المحافظة على خلفية تسمم 46 مواطناً".

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تسمم 46 شخصاً في ميسان
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