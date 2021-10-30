كتل الإطار التنسيقي الشيعي ترفض إجراءات العد والفرز اليدوي وتعتبره تغييبا لإرادة الناخبين

رفضت كتل الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم السبت، إجراءات العد والفرز اليدوي، معتبرة إياه تغييبا لإرادة الناخبين، فيما طالبت الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة.

وقالت كتل الإطار في بيان "حرصاً منا على حفظ اصوات المواطنين وعدم التفريط بها واستمرارا لموقفنا في متابعة الاجراءات القانونية في النظر بالطعون واجراء العد والفرز اليدوي على اساسها لاحظنا ان الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي افرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الالكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي خلافا لقانون الانتخابات الذي اكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الالكترونية، ومع اعلان المفوضية وجود اكثر من ٧٠٠ الف ورقة اقتراع غير مقروءة فقد اعلنت المفوضية نتيجة المطابقة ١٠٠٪ مع وجود الاف الاوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز !! وهو استمرار متعمد لتغييب ارادة الناخبين وعليه فاننا :

١- نؤكد رفضنا لهذه الاجراءات ونتائجها .

٢- نطالب الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وايقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من اصوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية.