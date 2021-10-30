النجباء: بلاسخارت استغلت موقعها الرسمي لتنفيذ مشاريع أمريكا في العراق

أكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، حيدر اللامي، السبت، إن مبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت استغلت موقعها الرسمي لتنفيذ مشاريع أمريكا في العراق.

وقال اللامي في تصريح صحافي إن “بلاسخارت استغلت عنوانها المحايد في التدخل بالشأن العراقي لاسيما في الانتخابات، حيث انحازت لجهات معينة منذ ابتداء الاحتجاجات في تشرين 2019”.

وأضاف، إن “بلاسخارت استغلت موقعها الرسمي للتحريض ضد الحكومة السابقة والقوى الرافضة للسياسية الامريكية وهذا يدل على انها اداة للاحتلال الامريكي وتحاول ان تنفذ مشاريع واشنطن الخبيثة في العراق”.

وأوضح، إن “الامم المتحدة بالأساس خاضعة للإرادة الامريكية وهي من ساعدت بتدخل مجلس الامن بالانتخابات رغم انه غير معني بهذا الشأن بل ليس من صلاحياته التدخل مطلقا”.