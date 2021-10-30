المرشح عن الفتح محمد البياتي : لا استقرار امني وسياسي في العراق بظل وجود امريكا

اكد عضو تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، السبت، ان اختفاء عصابات داعش وعودتها مجددا قضية مريبة وضمن الخطط الأميركية في المنطقة.

وقال البياتي في حديث لقناة العهد: “ليست هناك خطة مفصلة للقضاء على عصابات داعش الإرهابية نهائيا، لافتا الى انه ما لم يتم وضع حد للتدخلات الخارجية في الملفين الأمني والسياسي بالعراق فإن المشاكل ونزيف الدم مستمران في البلاد”.

واضاف، ان “جميع الكتل السياسية السابقة والحالية تتحمل الخروقات الأمنية والتدخلات الخارجية في الملفين الأمني والسياسي بالعراق، مؤكدا انه ما دام المحتل الأميركي مسيطرا على ارض وسماء العراق فإن أزمة الأمن والسياسة في البلاد مستمرة”.

واوضح، ان “الدواعش ليس لديهم القدرة على التحرك في المدن العراقية من دون مساعدة أميركا وبعض الدول الخارجية، مبينا وجود خلل واضح في القوات الأمنية ولا توجد أية سرية عند تنفيذ عمليات تطهير المناطق”.