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مكافحة المتفجرات تعالج عدد من العبوات الناسفة في الانبار


اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السب، عن معالجة 25 عبوة ناسفة من مخلفات المجاميع الأرهابية في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في قضاء عنه وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين وجود 25 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية".

واضافت انه "تم معالجة العبوات الناسفة وفق الاجراءات القياسية".

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