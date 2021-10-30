الفتح: الأمم المتحدة تؤسس نظام سياسي مبني على التزوير في العراق

انتقد تحالف الفتح ، السبت ، دور الأمم المتحدة بشأن تدخلها الأخير في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول.

وقال، القيادي في التحالف، محمد البياتي، في تصريح صحفي ” نشكك بنوايا الأمم المتحدة ولا نستبعد تدخلها في تحريف النتائج كون ممثلتهم في العراق كانت متحيزة لأطراف سياسية على حساب الآخرين”.

ولفت إلى أنه ” من قدم التهاني والتبريكات للمفوضية لا يعلم عن الانتخابات إلا الأجواء التي أقيمت في ظلها وهذا ما نحن نثمنه أيضا لكن الغاية الأساسية من هذه التهاني تسيير العراق كما في بعض الدول على منهج التزوير”.

ونبه إلى وجود جهات وأجندات ترفع تقارير مغلوطة ومشوشة إلى العالم عن نزاهة الانتخابات ومخالفة الحقيقة التي ولدت أزمة وعقدت المشهد السياسي”.

وأشار إلى أن ” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأجنداتها في الداخل العراقي لديهم مشروع ومخطط لدفع الأمور نحو التزوير والاتجاه نحو أنشاء نظام سياسي قائم على التزوير”.