حقوق: الحكومة والمفوضية تريدان خلق حرب هوجاء في العراق

أكدت حركة حقوق، السبت، بان” سلسة الظلم والحرمان التي عاشها العراق ربما ستستمر لفترة أخرى وقد تكون طويلة”.

وقال عضو الحركة، حسن الجبوري، في تصريح صحفي، أن” الحكومة الحالية وبالتعاون مع المفوضية لا تريد تجنيب البلاد حرب هوجاء، وتحاول بكل الوسائل إيجاد مسببات تلك الحرب”.

ولفت إلى أن “قضاة المفوضية وموظفيها لم يلتزموا بحرمة القسم بل حنثوا به لأكثر من مرة وأخرها ما نعيشه اليوم من إرباك للمشهد السياسي بسبب النتائج المزورة”.

وأشار إلى إنه “من الأفضل للمفوضية الخروج أمام الشعب والاعتراف بالفشل في إدارة الانتخابات وتقديم اعتذار والكشف عن الجهات التي تمارس الضغط عليها”.

وبحسب مراقبين فان الأيام المقبلة ربما تشهد تقدما للمحتجين نحو الخضراء الأمر الذي قد يودي تصعيد خطير قد يكلف العراق الكثير .