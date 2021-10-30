الخدران: تزوير الانتخابات واضح والتظاهرات قرب الخضراء لن تتوقف

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، السبت، ان التظاهرات الجماهيرية قرب الخضراء لن تتوقف.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/، ان “التظاهرات الجماهيرية والاعتصامات السلمية قرب بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد لم تاتي من اجل اهداف سياسية بل تاكيد على موقف شعبي في رفض النتائج في ظل وجود الكثير من الاشكاليات حيال انتخابات تشرين الاول”.

واضاف، ان “التظاهرات والاعتصامات السلمية مستمرة لاننا نؤمن بان تزوير حدث خاصة مع وجود الكثير من علامات الاستفهام حيال النتائج الاولية والاخطاء الكبيرة بين ارقام الاشرطة للمحطات الانتخابية وبين ما اعلن من نتائج للمفوضية فيما بعد”.

واشار الى ان “اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات بات ضرورة متفق عليها من اجل بيان حقيقة ما حدث”.

وترفض اغلب القوى السياسية نتائج الانتخابات النيابية في ظل تقديم مئات الشكاوي والطعون”