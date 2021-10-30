البلداوي: لا فائدة من إعادة العد والفرز دون حضور مراقبي الكيانات

أوضح عضو تحالف الفتح محمد البلدواي ، السبت ، ان إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات من المفترض ان تتم بوجود مراقبي الكيانات.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “المفوضية أعادت العد والفرز لبعض المحطات بدون وجود مراقبي الكيانات الذين يمثلون التحالفات التي شاركت في الانتخابات “لافتا الى انه “لا فائدة من إعادة العد والفرز بدون حضور مراقبي الكيانات”.

وأضاف ان “مطالبنا كانت واضحة هي إعادة العد والفرز اليدوي بوجود الكيانات” مبينا ان “الكيانات هي من ستحدد الخلل وتؤشر على الأخطاء التي قامت بها المفوضية”.

ولفت الى انه “من المفترض ان لا تكون هناك عمليات عد وفرز الا بوجود مراقبي الكيانات والا ما فائدة إعادة العد والفرز دون حضورهم”.

يذكر ان مفوضية الانتخابات انهت اليوم عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في بغداد الكرخ.