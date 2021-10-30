النزاهة الاتحادية توضح تفاصيل ضبط "صباح الكناني" متلبساً بالرشوة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل عمليَّة ضبط رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني (أحد المرشحين لعضويَّة مجلس النواب)، مؤكدةً أنها تمت عبر جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات القضائيَّة المختصة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها تلقت شكوى تفيد بتَعَرُّض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني) رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضويَّة مجلس النواب، مؤكدةً تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة شخصياً مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى.

وتابعت مُوضحةً أنه تم التحضير من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه (الكناني) عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين (في الثامن من تشرين الأول الجاري)، وتكللت تلك الجهود، التي تباركها الهيئة وتثني على كل جهد وتعاون يفضي إلى حفظ المال العام ومنع حالات الابتزاز والفساد مادام.،ضمن حدود القوانين والضوابط وتحت خيمة القضاء الكبرى، بتمكُّن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود.

وكانت الهيئة قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، منوهةً بأنها جادة بتفعيل تقديم المكافأة للمخبرين الذين يسعون إلى حماية المال العام بالتعاون مع الهيئة.