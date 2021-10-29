التربية تنشر الكتب المنهجية الحديثة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية "المؤلفة حديثاً" على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .

وقالت الوزارة في بيان انه "تم رفع الكتب المنهجية الدراسية "المؤلفة حديثاً" بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها ، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي ، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي)".

واضافت ان "الكتب ضمت مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".