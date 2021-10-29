قانوني يوضح مدى امكانية انضمام المرشحين المستقلين الى الكتل السياسية

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية انضمام المرشحين المستقلين الى الكتل او الاحزاب السياسية.

وقال التميمي في حديث صحفي، ان “المنع الوارد في المادة ٤٥ من قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ هو منع للنائب أو الحزب أو الكيان ضمن القوائم المفتوحة الفائزة بالانتخابات من الانتقال إلى حزب أو كتلة أو ائتلاف، وهذا يعني منع الخروج من هذه الائتلافات أو الانسلاخ عنها وهذا بالتأكيد لا يشمل المستقلين اولا لانهم في الأساس ليسوا ضمن هذه التكتلات أو الأحزاب”.

واضاف ان “خروج النواب عن أحزاب أو كتل ليكونوا مستقلين لوحدهم ايضا لم يمنعه النص أعلاه”.

وبين ان “النص القانوني أجاز التحالفات وهذا من أجل الحصول على نسبة التصويت على الحكومة، فهو لا يعني فقدان المتحالفين لقوالبهم وهيكلياتهم فهو أشبه بالستراتيجية المستقبلية”.