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الفتح: على رئيس الوزراء ان يكون “رجل حقيقي” ويتحمل المسؤولية بعد مجزرة الرشاد


طالب  النائب الفائز عن تحالف الفتح في محافظة ديالى  أحمد الموسوي ، الجمعة، رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي الى عدم الاستمرار في اهمال محافظة ديالى، مبينا ان الفشل الامني في ديالى تتحمل مسؤوليته القوات الامنية في المحافظة.

وقال الموسوي في تصريح متلفز  اننا ندعو الى محاسبة رئيس الوزراء بسبب تعمده بالاهمال الامني في ديالى وان  الكاظمي والقوات الامنية المتواجدة في ديالى تتحمل الخروقات الامنية”.

واضاف ان ” الفشل الامني في ديالى تتحمل مسؤوليته القوات الامنية في المحافظة وان  هناك من يريد ان يشعل الفتنة في محافظة ديالى”.

واوضح ان – الحكومة المركزية متعمدة في اهمال محافظة ديالى وان  اذا كانت القوات الامنية تناشد الحكومة فعلى من يمكننا ان نعتمد لحفظ الامن وان  كل العمليات الامنية التي حصلت في ديالى شكلية واعلامية فقط وعلى الكاظمي ان يكون رجل حقيقي”

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