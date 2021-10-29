الفتح: اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهم وراء التلاعب بنتائج الانتخابات

انتقد عضو تحالف الفتح جواد رحيم الساعدي، استمرار التدخل الاميركي بالشأن الداخلي العراقي، لافتا الى ان اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهم في الخليج كانوا وراء التلاعب بنتائج الانتخابات.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “اميركا لن تغادر او تترك العراق لانها تعد نفسها المساهم الاول باسقاط النظام عام 2003 وصرفت اموال طائلة واعطت جنود، وبالتالي فأنها تواصل التدخل بالشأن العراقي وفي جميع المفاصل”.

واضاف ان قضية مفصلية كالانتخابات لن تمر بسهولة من دون التدخل الاميركي من اجل خدمة مصالحها وضمان استمرار وجودها داخل العراق”.

وبين ان “العراق يتعرض على مؤامرة تقودها اميركا والكيان الصهيوني وبعض دول الخليج، من اجل تغيير نتائج الانتخابات وفقا لمخططاتهم او الخارطة السياسية التي يريدون تطبيقها للعراق”.