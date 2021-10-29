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الإطاحة بالمنسق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لداعش الارهابي في حمرين


اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات من الاطاحة بالمنسق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لداعش الارهابي في حمرين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان  انه "بتعاون استخباري مثالي وتنسيق عال المستوى ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٥٣ وقوة من اللواء المذكور اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير في قرية الجاغات ب‍ديالى ويعد المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين".

واضاف البيان، ان "الارهابي، من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة إرهاب".

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