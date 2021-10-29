سياسيون يطالبون بايضاحات من المفوضية حول تغييب أصوات الناخبين وتغيير النتائج

طالبت اطراف سياسية مفوضية الانتخابات بايضاحات بشأن تغييب أصوات الناخبين والخروق الحاصلة خلال عملية الاقتراع، مؤكدين ان الكثير من اشرطة صناديق الاقتراع جاءت بنتائج مغايرة لما تم الإعلان عنه من قبل المفوضية.

وقال عضو حركة حقوق صباح العرادوي لـ /المعلومة/، ان “اشرطة صناديق الاقتراع اثبتت عدد من الأصوات لم تعلن عنها مفوضية الانتخابات مايؤكد وجود تغييب وتلاعب باصوات الناخبين، حيث تتحمل المفوضية مسؤولية ضياع حقوق المرشحين”.

من جانب اخر، بين القيادي في ائتلاف النصر احمد الوندي لـ /المعلومة/، ان “مفوضية الانتخابات مطالبة بالاجابة على أسئلة تتعلق بصناديق الاقتراع والأوراق الباطلة في صناديق الاقتراع، وكذلك توقيت اغلاق الأجهزة الالكترونية الخاصة بالاقتراع”.

من جهة أخرى، استهجن عضو تحالف الفتح محمود الحياني، خلال حديثه لـ /المعلومة/، “تغيير نتائج الانتخابات وعدم الكشف عن الأرقام الحقيقية للمرشحين، مع حرمانهم من الحصول على اشرطة صناديق الاقتراع من اجل معرفة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح”.