عاجل : نجاة القيادي الكردي المخضرم ملا بختيار من محاولة اغتيال بمادة سمية ونقله للعلاج في المانيا
الأخبار

إحباط محاولة تهريب حاويات في ميناء أم قصر الأوسط


أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة حاويات مخالفة معدة للتهريب في ميناء أم قصر الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان ان "الهيأة بجهودها الرقابية ومصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة معدة للتهريب"

واضاف البيان، انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في تفاصيل الحمولة حيث لوحظ أن بعض المواد مخبأة وأخرى ممنوعة من الاستيراد والدخول الى البلاد وتم ضبط (وحدة سونارات طبية عملاقه ٬ مواد كيميائية اعلاف حيوانات ٬ دراجات نارية) وهذه المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وتابع، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سياسيون يطالبون بايضاحات من المفوضية حول تغييب أصوات الناخبين وتغيير النتائج
إحباط محاولة تهريب حاويات في ميناء أم قصر الأوسط
معلومات استخبارية تطيح بمتسلل سوري في نينوى
القبض على "منتحل" صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بالسرقة في بغداد
إقالة قائد شرطة ديالى من منصبه
صورة صباح الكناني بعد القاء القبض عليه متلبساً بالرشوة
مفوضية الانتخابات تكشف المحطات التي سيتم عدها وفرزها يدويا يوم غد
مصدر يكشف تفاصيل عملية اغتيال القيادي البارز في الاتحاد الوطني ملا بختيار
الامن الوطني يعتقل "صباح الكناني" في بغداد
نجاة القيادي الكردي المخضرم ملا بختيار من محاولة اغتيال بمادة سمية ونقله للعلاج في المانيا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك