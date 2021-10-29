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القبض على "منتحل" صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بالسرقة في بغداد


اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم انتحل صفة ضابط ةأوهم فتاة بالتعيين وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعد أن استخبر مكتب مكافحة اجرام الكاظمية عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط شرطة برتبة (ملازم) لقيامه بالاحتيال على فتاة اوهمها بالتعيين كمفتشة في وزارة الداخلية مقابل مبلغ مالي، تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود اثناء استلام الدفعة الأولى من المبلغ"، لافتا الى ان المتهم، "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك، "تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠) ملايين دينار عراقي من داخل عجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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