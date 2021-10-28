قررت وزارة الداخلية، الخميس، إقالة قائد شرطة ديالى من منصبه.

وبحسب وثيقة موقعة باسم وزير الداخلية عثمان الغانمي، تم نقل اللواء حامد خليل يعقوب من منصب قائد شرطة ديالى الى ملاك دائرة التفتيش الاداري والمهني.

كما تضمنت الوثيقة نقل اللواء عباس محمد حسين من ملاك فرقة التدخل السريع الى منصب قائد شرطة ديالى.

وشهدت قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية هجوما ارهابيا قبل يومين اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين