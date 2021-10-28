صورة صباح الكناني بعد القاء القبض عليه متلبساً بالرشوة

نشرت صورة النائب السابق صباح الكناني بعد القاء القبض عليه بتهمة الابتزاز والرشوة حيث تمكن جهاز الأمن الوطني في بغداد من القاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لاحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (30) الف دولار وبالجرم المشهود.

وقد جرى توقيفه بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وسيتم تدوين اقواله واحالته الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

يذكر ان صباح الكناني كان نائبا عن التيار الصدري حيث ترشح عنه وبعدها تم التبرأ منه ولطالما كان يظهر في الفضائيات ليتحدث عن كيفية محاربة الفساد الاداري في البلاد وكان يظهر نفسه على انه نائب نزيه ووطني ولكن اتضح انه احد رموز الفساد المالي والاداري