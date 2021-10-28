مفوضية الانتخابات تكشف المحطات التي سيتم عدها وفرزها يدويا يوم غد

كشفت مفوضية الانتخابات، الخميس، عن عدد المحطات التي سيتم إعادة عد وفرز أصواتها يوديا يوم غد.

وقال عماد جميل محسن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات في تصريح صحفي انه “تم إكمال عد وفرز محطات نينوى بواقع 102 محطة وبابل بواقع 170، وغداً سيكون هناك ميسان 81 محطة وديالى 25 والرصافة 94 محطة”.

وأضاف: “لدينا 20 فريقاً لعد وفرز أصوات المحطات المطعون بنتائجها والعملية تتم بحضور مراقبين من تلك المحافظات ووكلاء الكيانات ومراقبي الأمم المتحدة”.

ورداً على المطالبات بوضع توقيت زمني لإنهاء العملية أوضح أنه “لا يوجد وقت معين لإنهاء عملية عد وفرز المحطات المطعون بنتائجها إذ إن هناك إمكانية أن تستفسر الهيئة القضائية عن بعض الطعون ويعاد تدقيق نتائج بعض المحطات”.

ولفت إلى أن “انتهاء عد وفرز أصوات كل محطة مطعون بنتائجها بالعملية الجارية حالياً يعقبه إعلان النتائج بالمركز الوطني”.