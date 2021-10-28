مصدر يكشف تفاصيل عملية اغتيال القيادي البارز في الاتحاد الوطني ملا بختيار

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن تفاصيل عملية اغتيال تعرض لها القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار.

وقال المصدر إن “بختيار وهو مسؤول الهيئة العاملة في حزب الاتحاد الوطني تم وضع السم له من قبل أحد المقربين منه، والذي على صلة بقيادي أخر في الحزب”.

وأضاف أنه “بعد ساعات تم نقل بختيار لأحدى المستشفيات في السليمانية، ثم تم نقله إلى العاصمة الألمانية لتلقي العلاج هناك، وقد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث”.

وكانت وسائل إعلام كردية قد أشارت لعملية اغتيال تعرض لها بختار عبر سم قاتل وضع له وتدهورت على آثره حالته الصحية.