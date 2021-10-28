الاتحاد الإسلامي الكردستاني يعلن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة

أعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، الخميس، عدم مشاركته في الحكومية العراقية المقبلة.

وقال المجلس في بيان إنه "تقرر مساء اليوم، عدم المشاركة في تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة بأربعة مقاعد".

وبين الاتحاد الذي انسحب من حكومة الإقليم ايضا قبل فترة، في بيانه، أن "اختياره صف المعارضة في بغداد لا يعني النأي بالنفس عن القضايا الكردية الرئيسية".

وختم الاتحاد في بيانه، "نحمّل حكومة الإقليم مسؤولية مواجهة الغلاء، وتضخم الأسعار، في الفترة الأخيرة وتلبية مطالب المحاضرين في سلك التربية".

يذكر أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني بزعامة جمال كوجر، كان قد حصد أعلى الأصوات خلال الانتخابات التشريعية 2021 في محافظة دعوك، وذلك بأكثر من 52 ألف صوت.