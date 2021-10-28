نائب سابق: البرلمان المقبل لن يدوم طويلا

حذر عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر، الخميس، من مغبة المضي بالنتائج الحالية دون إجراء العدو والفرز اليدوي الشامل.

وقال يابر في تصريح ل /المعلومة/ إن “البرلمان المقبل لن يدوم طويلا على خلفية النتائج الحالية نتيجة الطعن بشرعيتها “.

وأضاف، أن “المضي بنفس النتائج سيولد مطالبات بحل المجلس والذهاب نحو انتخابات مبكرة”، مشيرا الى ان “الدورة النيابية السابقة تشكلت نفس الطريقة وكانت النتيجة معروفة”.

وحذرت قوى مختلفة من الاستهانة بنتائج الانتخابات، مؤكدة ان النتائج الحالية ستولد برلمان مشلولا وباهتا .