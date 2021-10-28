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معلومات استخبارية تطيح بإرهابيين اثنين غربي بغداد


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على إرهابيين اثنين غربي العاصمة بغداد .

وذكرت القيادة في بيان ، انه "بإشراف ومتابعة من اللواء الركن قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة بأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد من اعتقال إرهابيين إثنين بعد رصد تواجدهم ضمن منطقتي (الشهداء وأبو منيصير) في قضاء ابو غريب المطلوبين وفق الماده ١/٤ ارهاب والصادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة تحقيق الكرخ الأولى".

واضافت، ان "الارهابيين تم تسليمهما الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".

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