قيادي شبكي: الحشد الشعبي هو الضامن لأمن نينوى

أكد القيادي في التحالف الشبكي عباس فاضل، الخميس، أن الحشد الشعبي هو الضامن الرئيسي لأمن محافظة نينوى والحيلولة دون وقوع اية خروقات امنية.

وقال فاضل في تصريح لـ /المعلومة/ إنه “بعد الهجوم الأخير الذي استهدف قضاء المقدادية، فأن هناك مخاوف كبيرة لدى المواطنين من تكرار الخروقات الإرهابية في محافظات أخرى”.

وأضاف أن “المواطنين يعتبرون الحشد هو الضامن الأساسي لأمن محافظة نينوى، ويجب تعزيز انتشار الحشد بالمناطق التي تشهد وجود للخلايا النائمة من التنظيم الإرهابي”.

واستهدف تنظيم “داعش” الاجرامي قرية الرشاد بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، وأسفر الهجوم عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى