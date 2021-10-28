وزارة الداخلية توضح بشأن توقف كاميرات المراقبة خلال احداث المقدادية

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، تشكيل لجان خاصة للتحقيق بشأن انطفاء كاميرات المراقبة في قضاء المقدادية خلال الهجمات الأخيرة على المواطنين.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح صحفي، إن “ما حدث في منطقة المقدادية من خروقات أمنية وخسائر ارواح بشرية ستكشف عنه اللجان التحقيقية قريباً” مبيناً أن “مسألة توقف الكاميرات في قضاء المقدادية ستوضح عنه اللجان الفنية”.

وأضاف أن ” هناك اخبار تشير عن عطل في الكاميرات لذلك هناك لجنتان فنية وتحقيقية تشكلت في قضاء المقدادية لكشف ملابسات الخرق”.

ولفت ” لا صحة للأخبار التي تداولتها وسائل الاعلام بان الكاميرات اغلقت واللجان المشكلة هي من ستكشف الامور”.

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