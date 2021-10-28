مسؤول المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سالم العبادي يحدد العوامل المسببة لمجزرة المقدادية: ضعف وغفلة

اكدت حركة عصائب اهل الحق، الخميس ان غفلة الحكومة وضعف الجهد الاستخباري تقفان وراء العملية الارهابية في المقدادية.

وقال مسؤول المكتب السياسي للحركة سالم العبادي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “غفلة الحكومة وضعف الجهد الاستخباري وراء العملية الارهابية في المقدادية، حيث ان رئيس الوزراء يتعامل بردات الفعل من كل شي يحصل، وهو ما لا يرتقي الى مستوى الحدث الحاصل”.

واضاف العبادي ان “الخرق الامني في المقدادية دليل واضح على وجود تحركات واضحة للمجاميع الارهابية في تلك المناطق، وهناك تزايد مستمر بتلك التحركات للقيام بهجمات ارهابية تستهدف المواطنين العزل”.

واشار الى ان “تفعيل الجهد الاستخباري والتعامل بجدية مع الوقائع والاحداث حلولا مناسبة للوقوف بوجه الخروقات الامنية المتكررة”.

يشار الى ان منطقة الرشاد بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى شهدت يوم الثلاثاء الماضي مجزرة وحشية ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية راح ضحيتها 15 شهيدا وسبعة جرحى.