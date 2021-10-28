حقوق: الإمارات تسعى لضرب القوى المعادية لـ”إسرائيل” في العراق

أكد عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس ، أن الإمارات تسعى لضرب القوى التي تعادي الكيان الصهيوني.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الامارات تعد شريك لكيان الصهيوني وصناعة القرار فيها مرتبط بما يخدم مصالح الصهاينة” .

وأضاف أن “الإمارات تسعى لضرب كل قوة تعادي اسرائيل في العراق خاصة وفي عموم البلاد الإسلامية”، لافتا إلى أن “الدور الاماراتي يلعب دورا في تغذية الانقسام الداخلي للعراق”.

وكان عضو مجلس النواب المنحل ستار الجابري أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان الامارات تلعب دورا سلبيا في العراق وكان آخرها تزوير الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي.