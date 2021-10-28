الـنـزاهـة تـضـبـط وكـالات نـقـل ملـكية مــزورة وأدوية منتهية الصلاحية في واسط

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط حالات تزوير لوكالاتٍ عقاريَّةٍ وتلاعب في أضابيرها ونقل ملكيَّتها خلافاً للقانون، فضلاً عن تجهيز أدويةٍ مُنتهية الصلاحية في محافظة واسط.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان بأنَّ نتائج التحرّي والتدقيق، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق واسط في دائرتي التسجيل العقاري الأولى والثانية، توصَّلت إلى الكشف عن وجود (7) أضابير تحتوي على وكالاتٍ مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورُها إلى دائرة الكاتب العدل في ناحية الزاب في مُحافظة كركـوك، بواقع (5) أضابير في دائـرة الـتسجيل العقـاري الأولى، وإضبارتين في دائرة التسجيل العقاري الثانية.

وأضافت إنَّ (4) من تلك الأضابير أُجْرِيَتْ عليها مُعاملات بيع ونقل ملكيَّةٍ؛ استناداً إلى الوكالات المُزوَّرة، مُبيّـنةً أنه تمَّ ضبط صورةٍ ضوئيَّةٍ مُصدَّقةٍ من الأضابير والوكالات المُزوَّرة والمُستمسكات الشخصيَّـة لذوي العلاقة.

وفي عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ، أشارت الدائرة إلى تمكُّن فريق العمل، الذي انتقل إلى أحد المراكز الصحيَّـة في المُحافظة، من ضبط (500) شريط دواءٍ مُنتهي الصلاحية، لافتةً إلى أنَّ تلك المواد تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة إلى المُؤسَّسات الصحيَّة في المُحافظة وبلغت (27400) شريطٍ.

وأوضحت أنَّ تاريخ انتهاء صلاحيَّة أشرطة الفحص المُثبَّت على علب الأشرطة يُشيرُ إلى شهر تموز 2022، فيما يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحية الحقيقيُّ المُثبَّت على الأشرطة إلى أيلول 2021.

وتابعت انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين في العمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرميَّـة على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لدائرة صحَّة واسط.