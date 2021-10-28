الكشف عن اتفاق بين الكاظمي واربيل على إعادة البيشمركة الى كركوك

كشف القيادي البارز في الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الخميس، عن اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإقليم كردستان العراق على إعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك، مؤكدا أنه لن يقبل بذلك.

وقال الصالحي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بناء على اتفاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع أربيل ، أنا شخصياً لم ولن أقبل بعودة البيشمركة إلى كركوك”.

وأضاف الصالحي، “لكن ما يفاجئنا هو صمت السياسيين والأحزاب التركمانية”.

تجدر الإشارة الى ان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري كشف في وقت سابق عن عودة مقرات الحزب الى محافظة كركوك، نافيا وجود نية لاعادة البيشمركة.