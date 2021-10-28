شبهة جديدة تدعم التزوير.. لماذا تحول ارتباط أمن اتصالات المفوضية من “الوطني” للمخابرات؟

اعتبر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات لمجلس النواب المنحل نعيم العبودي, الخميس , اجراء الحكومة من تحويل ارتباط اللجنة الفنية لامن اتصالات مفوضية الانتخابات من جهاز الامن الوطني الى جهاز المخابرات غير مهني ومقصود, مبينا ان جهاز المخابرات ليس من اختصاصه ان يسند اللجنة المذكرة اليه.

وقال العبودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجراء نقل مهام اللجنة من جهاز الامن الوطني الى جهاز المخابرات خطا بسبب عدم تعلق الامر بجهاز المخابرات”، مشيرا الى ان “مثل تلك الامور تحتاج الى شفافية ولا تتطلب اجتهادات”.

واضاف، ان “اللجنة الفنية لأمن الاتصالات والمعلومات في مفوضية الانتخابات قامت بتحويل جهة ارتباطها من جهاز الامن الوطني الى جهاز المخابرات”، مبينا ان “جهاز المخابرات ليس من اختصاصه ان يسند اللجنة المذكرة اليه”.

وأشار العبودي الى ان ” ذلك الاجراء غير مهني ومقصود من قبل الحكومة خصوصا وان جهاز المخابرات معروف انه من يديره رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”