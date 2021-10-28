سقوط 4 قذائف هاون على قرية في امام ويس شمال شرق ديالى

أفاد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الخميس، بسقوط 4 قذائف هاون على محيط قرية زراعية شمال شرق ديالى.

وقال العزاوي في تصريح صحفي، ان “4 قذائف هاون سقطت في محيط قرية الحروب ضمن حوض امام ويس(52كم شمال شرق بعقوبة) دون اي اصابات بشرية”.

واضاف، ان “الاجهزة الامنية بدأت بالانتشار لمعرفة موقع اطلاق الهاونات”.

وتشهد ديالى خروقات امنية متكررة بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا من المدنيين والقوات الأمنية.