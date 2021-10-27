محلل سياسي يكشف عن مخطط لإقامة دولتين بعد تزوير الانتخابات

كشف المحلل السياسي، بشير الحجيمي ، اليوم الأربعاء، عن وجود مخطط دولي برعاية ومباركة أمريكية لانشاء دولتين في العراق بعد تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال الحجيمي في تصريح صحفي ان”هناك مخطط دولي لاعطاء جزء من شمال العراق الى تركيا مع انشاء اقليم سني في المحافظات الغربية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي”.

وأشار الى ان”هناك مؤامرة دولية كبرى تديرها اجندة تمتلك مناصب عليا في الحكومة العراقية كان لها دور في تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري من اجل التمهيد لاقامة دولتين جديدتين في العراق”.

ولفت الحجيمي الى ان” وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضلل مجلس الامن الدولي من خلال نقل صورة إيجابية عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.

وفي وقت سابق، أشاد مجلس الأمن الدولي، بالانتخابات البرلمانية المبكرة ودور الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات في عقدها بطريقة سلسة.