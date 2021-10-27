كتائب حزب الله: جريمة المقدادية مرتبطة بمؤامرة التزوير

اعتبرت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، الأربعاء، أن الجريمة الإرهابية في المقدادية، مرتبطة بمؤامرة تزوير الانتخابات، داعية الى وقفة شجاعة وتعزيز الجهود الأمنية لتجنب تكرار هكذا حوادث.

وقالت الكتائب، في بيان لها :”يوما بعد يوم تثبت داعش القذرة صنيعة المحور الصهيوأمريكي السعودي أنها أداة لنفث السموم الطائفية برعاية أطراف سياسية وحواضن داخلية، وهو ما يوجب الرد على مصدر النار لا على أطرافه”.

وأضافت، أن “توقيت جريمة المقدادية البشعة بحق أهلنا من أبناء تميم يؤكد ارتباطها بمؤامرة التزوير، فهي رسالة لإخضاع القوى الرافضة لسرقة إرادة الشعب وصوته، وهذا ما يدعونا لوقفة شجاعة لقطع رأس الأفعى ومن يغذي تحركاتها لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، الفتنة التي اكتوى بنارها أخوتنا السنة قبل الشيعة”

وأكدت أن “تعزيز الجهد الأمني والعسكري وبالأخص من قبل القوات التي أثبتت قدرتها في مواجهة عصابات داعش وسحقها ضمان لعدم تكرار المأساة، فلا يمكن السكوت على نزيف الدم الذي يتعرض له شعبنا والاكتفاء بالإدانة دون فعل يقطع دابر الفتنة ومن يقف خلفها.”