العقد الوطني: لن نسمح بان يكون مرشحينا أضحوكة بيد المفوضية

ابدى تحالف العقد الوطني، الأربعاء، استغرابه من الإجراءات التي تقوم بها المفوضية ، معتبرها محاولة الالتفاف على الاحتجاجات.

وقال عضو التحالف، رياض رحيم، في تصريح صحفي، انه” لا يمكن ان نسمح للمفوضية أن تجعل المرشح أضحوكة أمام القوى الأخرى من خلال استغفالهم بنتائج لا تمثل الحقيقية ولو بنسبة 5%، وبذلك لن نسايرها وسنبحث عن الحقيقة وفق القانون”.

وأكد، أن” تحالف العقد الوطني يؤكد موقفه الرافض لهذه النتائج ويطالب بإعادة الفرز اليدوي وفي حال لم تقم المفوضية بذلك سنلجأ للطرق القانونية وبوابة القضاء للاحتكام”.

وأشار إلى أن” عملية التزوير وتوزيع الأموال وشراء الذمم أساء للديمقراطية الحديثة في العراق وشوه سمعة المؤسسات التي شاركت في هذه الانتخابات الأمر الذي نعلن رفضه جملة وتفصيلا”.