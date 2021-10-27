نائب سابق: تخبط المفوضية يزيد المشهد السياسي تعقيدا

اتهم عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر ، الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم امتلاكها رؤية واضحة للنظر بالطعون.

وقال يابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رد الطعون بشكل عشوائي يؤكد مدى التخبط الواضح من قبل المفوضية”، مبينا أن “المفوضية كان امام التزام قانوني لانظر بجميع الطعون وفق رؤية واضحة”.

وأضاف، أن “تخبط المفوضية يزيد المشهد السياسي تعقيدا”، مؤكدا أن “رد الطعون خضعت لارادة خارجية وليس داخلية لتازيم الوضع الداخلي العراقي”.

وكان عضو حركة حقوق صباح العرداوي أكد في تصريح سابق ان الممثلة الأممية جينين بلاسخارت كان لها الدور الأبرز في منع اجراء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.