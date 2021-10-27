العصائب: المؤامرات الخارجية لن تمر في ظل وجود الحشد الشعبي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، الأربعاء، أن الحشد الشعبي استطاع أن يفشل المؤامرات الخارجية، مشيرا الى ان المؤامرات لن تمر في ظل وجود الحشد الشعبي.

وقال السعدي في تصريح صحفي، إن “مطالبات حل الحشد الشعبي تندرج ضمن المؤامرات الخارجية كونها لا تمثل غالبية الشعب العراقي”.

وأضاف السعدي، أن “الحشد حالة وطنية ولدت من رحم المرجعية الرشيدة ولا تستطيع اي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية المساس به”، مبينا أن “الدفاع عن الحشد هو واجب للوقوف بوجه المؤامرات الخارجية التي تحاول النيل من عزيمة ابناءنا في الحشد الشعبي”.

وكان النائب الفائز علي تركي الجمالي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن هدفنا خلال المرحلة المقبلة هو اخراج المحتل من الأراضي العراقية.