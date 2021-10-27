حزب كردي: برلمان الإقليم اصبح واجهة لحزب البارزاني

أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الأربعاء، أن برلمان إقليم كردستان العراق اصبح عبارة عن واجهة لأحزاب السلطة وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “برلمان إقليم كردستان العراق لايقوم بمهامه إطلاقاً، بالرغم من كم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المواطن الكردي”.

وأضاف، أن “هيئة الرئاسة مسيطر عليها من النائب الأول لرئيس البرلمان، وهو من يتحكم بجدول الأعمال، ويفرض سطوته ويتجاوز على القانون الداخلي”.

وشهد برلمان الإقليم يوم أمس الثلاثاء فوضى، نتيجة اعتراض أحزاب المعارضة على عدم حضور وزير التربية في حكومة الإقليم لجلسة البرلمان المخصصة لمناقشة ملف المحاضرين المجانيين.