خشان: الكتلة الصدرية لا تستطيع تشكيل الحكومة

اكد النائب المستقل باسم خشان، الاربعاء، ان الكتلة الصدرية غير قادرة على كسب حلفاء ولن تستطيع تشكيل الحكومة.

وقال خشان في تصريح صحفي ان “الكتلة الصدرية محددة بعدد مقاعد تصل الى 80 مقعدا وهي غير قادرة على تشكيل الحكومة “لافتا الى انه “من المستبعد ان يفرض احد الأطراف ارادته على الاخرين”.

وأضاف ان ” تشكيل الحكومة سيكون من طرفين وليس طرف واحد بما فيهم الكتلة الصدرية ومن الممكن بعد اعلان النتائج النهائية ان يقل عدد مقاعدهم”.

وأشار الى ان “الكتلة الصدرية غير قادرة على إضافة حلفاء لها وهذا سيجعلها محصورة في الكتلة الصدرية فقط وبعدد مقاعدهم”.

يذكر ان الكتلة الصدرية حازت على 73مقعد في الانتخابات التشريعية الماضية