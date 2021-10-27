ثارا لضحايا محزرة قرية الرشاد مسلحون يهاجمون القرية التي أوت الارهابيين

قال مصدر امني ان مسلحين من ذوي ضحايا مجزرة قربة الرشاد بالهجوم على القرية التي اوت الارهابيين الذي نفذوا الهجوم الارهابي يوم امس

واوضح المصدر ان المسلحين هاجموا قرية نهر الامام المجاورة للقرية التي حصل بها الهجوم يوم امس وقتلوا 7 اشخاص وحرقوا عددا من المنازل"

وكان مصدر امني قد قال يوم امس إن "عناصر داعش الارهابي هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية ب‍ديالى".

وأضاف المصدر أن "حصيلة الهجوم بلغت ثمانية شهداء و10 جرحى"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية تصل الى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الامني".