بينهم العامري.. وفد امني رفيع يصل مكان الهجوم الارهابي في ديالى

وصل وفد امني رفيع، اليوم الاربعاء، الى مكان الهجوم الارهابي في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، إن "وفدا امنيا وصل الى مكان الهجوم الارهابي في محافظة ديالى"، مبينا ان "الوفد متكون من مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري".

واضاف، ان "الزيارة تأتي للوقوف على احداث العملية الارهابية التي استهدفت احدى قرى قضاء المقدادية".

واشار المصدر الى، ان "الوفد الامني سيعقد اجتماعا امنيا مع القيادات الامنية والعسكرية في المحافظة وتحديد اسباب الخرق الامني".