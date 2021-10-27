هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بعد الخرق الامني في المقدادية

اصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا بعد الهجوم الارهابي الذي شنوه ارهابيو داعش على قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء

وقالت الهيئة في بيانها على خلفية الجريمة الإرهابية الغادرة في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى، تعلن قيادة الحشد الشعبي انها بكامل جهوزيتها للتحرك على اي منطقة تشهد خرقا أمنيا وتضع كافة إمكاناتها العسكرية والأمنية تحت امرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة اي خرق ولدعم قواتنا المسلحة البطلة.

واكد البيان انه فِي ذات الوقت تنفي عمليات الحشد الشعبي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن قرية الرشاد في قضاء المقدادية التي حصل فيها الخرق الإرهابي هي ضمن مسؤولية ابطال الحشد الشعبي، ورغم ذلك بعد الحادث مباشرة تم ارسال تعزيزات من قبل عمليات ديالى الحشد الشعبي لمكان الجريمة.

الرحمة والغفران لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمواساة لعوائلهم الكريمة.